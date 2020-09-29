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Третій день боїв між Вірменією і Азербайджаном: що зараз відомо

Нагірний Карабах, Вівторок 29 вересня 2020 10:04
Третій день боїв між Вірменією і Азербайджаном: що зараз відомо
Фото: ситуація в Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Вірменська і азербайджанська сторони називають конфлікт в Нагірному Карабасі війною. Вже третій день тривають бої між країнами, що відомо зараз - в матеріалі РБК-Україна.

Азербайджан заявив про повне знищення одного їх полків Вірменії

Міноборони країни заявило, що азербайджанськими силами був знищений третій мотострілецької полк "Мартуні" армії Вірменії. У той же час, вірменська сторона заявила, що Азербайджан завдав удар по військовій частині на вірменській території в районі міста Варденіс.

Вірменія звинуватила Азербайджан в підготовці до військової агресії

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило, що інша сторона конфлікту готується до розширення географії бойових дій і агресії.

"Мета даної дезінформації - підготувати ґрунт для розширення географії бойових дій, в тому числі, здійснення агресії проти Республіки Вірменія", - йдеться в заяві.

Вірменія задумалася про укладення союзу з невизнаним Карабахом

Керівник правлячої парламентської фракції Вірменії "Мій крок" Ліліт Макунц заявила, що влада розглядає можливість укладення військово-політичного союзу з невизнаною республікою. Крім того, прем'єр Нікол Пашинян допустив можливість визнання незалежності Карабаху, зазначивши, що питання перебуває на порядку денному.

Бої в Нагірному Карабасі тривали всю ніч

Сторони конфлікту заявили про бої, які тривали в ніч з 28 на 29 вересня. Також обидві сторони заявили про втрати в рядах військових, а також знищення техніки.

Азербайджанська армія веде наступ в напрямку міста Фізулі, розташованого на території, прилеглій до Нагірного Карабаху.

Реакція світу

В ООН закликали до допуску в Нагірний Карабах місії ОБСЄ. Генсек ООН Антоніу Гутерріш провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

США, Україна, Європейський Союз, а також Російська Федерація закликають країни до діалогу.

Нагадаємо, вчора в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".

Також у Вірменії повідомили про підготовку до довгострокової війни.

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