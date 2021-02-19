RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вірменія схвалила використання трьох COVID-вакцин, одна з них російська

Автор: РБК-Україна

Професійна комісія Вірменії схвалила використання трьох вакцин від коронавірусу. Зокрема, AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян зазначила, що вакцинація в країні почнеться з березня, проте невелика кількість щеплень вже зробили російською вакциною. Міністр не уточнила хто їх отримав і коли саме.

Вакцинація у Вірменії буде проходити в два етапи: першими будуть вакцинувати жителів та персонал установ соціального захисту, медиків, групу 65+ і людей з хронічними хворобами.

Вакцинація від коронавірусу буде добровільною, але не виключено, що безоплатної - не для всіх.

За словами міністра, безкоштовне щеплення буде для груп ризику, але невідомо, скільки це буде коштувати для інших громадян.

Нагадаємо, Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

Крім того, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі угорських військових.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Армениявакцина від коронавірусуКоронавірус
Читайте також
Нова Зеландія початку вакцинацію від COVID
У Японії виявили нову мутацію коронавірусу
Прогноз погоди