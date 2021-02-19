Вірменія схвалила використання трьох COVID-вакцин, одна з них російська

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян зазначила, що вакцинація в країні почнеться з березня, проте невелика кількість щеплень вже зробили російською вакциною. Міністр не уточнила хто їх отримав і коли саме.

Вакцинація у Вірменії буде проходити в два етапи: першими будуть вакцинувати жителів та персонал установ соціального захисту, медиків, групу 65+ і людей з хронічними хворобами.

Вакцинація від коронавірусу буде добровільною, але не виключено, що безоплатної - не для всіх.

За словами міністра, безкоштовне щеплення буде для груп ризику, але невідомо, скільки це буде коштувати для інших громадян.