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Вірменські військові обстріляли Тертер, є загиблий

Четвер 01 жовтня 2020 16:45
Вірменські військові обстріляли Тертер, є загиблий
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 жовтня, ще один мирний житель Азербайджану загинув в результаті обстрілу з вірменської сторони міста Тертер. Таким чином, кількість мирних жителів, які загинули внаслідок конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, зросла до 16.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Як повідомляється, обстріл міста Тертер підрозділи збройних сил Вірменії відновили з ранкових годин четверга. Один зі снарядів упав на автовокзал міста, у результаті чого загинув 38-річний чоловік.

Зазначимо, загострення конфлікту в Нагірному Карабасі розпочалось 27 вересня. Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в нападі. Після цього сторони заявили про початок війни.

Нагадаємо, в ході нічних боїв Азербайджан завдав артилерійські удари по позиціях сил Вірменії. В результаті серйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів.

Крім того, президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що Кавказ може перетворитись в нову Сирію, якщо міжнародне співтовариство не втрутиться.

Також РБК-Україна писало, що президент Франції Емманюель Макрон обговорив з російським лідером Володимиром Путіним різке загострення обстановки в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

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