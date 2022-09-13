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Вірменія проситиме допомоги у Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном

Фото: Вірменія проситиме допомоги у Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Олег Васьків

На тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки. Під час зібрання вирішили просити допомоги у Росії та ОДКБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Арменпрес".

Засідання відбулося уночі 13 вересня та пройшло під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Участь у ньому також взяли президент Ваагн Хачатурян і глава Національних зборів Ален Симонян.

Члени Радбезу обговорили подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Схвалили рішення офіційно звернутися до Росії з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, а також до Організації договору про колективну безпеку та до Ради Безпеки ООН", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

До слова, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично одразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну.

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