У Вірменії суд постановив заарештувати екс-президента Кочаряна

Апеляційний кримінальний суд Вірменії скасував рішення суду першої інстанції про звільнення з-під варти колишнього президента країни Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу, і постановив знову помістити його під арешт. Про це повідомляє агентство Tert.am.

Зазначено, що екс-глава Вірменії та його захисники на оголошенні рішення Апеляційного суду не були присутні. У заяві його адвокатів цей крок пояснювався допущеними порушеннями "принципів конкурентного судового процесу".

"З урахуванням того, що апеляційний кримінальний суд... не дозволив адвокатам другого президента Вірменії Роберта Кочаряна представити свої позиції і, грубо порушивши принцип конкурентного судового процесу, пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення, заявляємо, що ні Кочарян, ні члени адвокатської групи, ні члени сім'ї Кочаряна не будуть присутні сьогодні на оголошенні рішення", - зазначено в заяві.

Адвокати Кочаряна підкреслили, що будуть оскаржувати сьогоднішнє рішення.

Нагадаємо, в березні Єреванський суд загальної юрисдикції опублікував рішення про зміну запобіжного заходу для другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018-го Апеляційний кримінальний суд Вірменії прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.