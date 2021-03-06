У Вірменії проходить масовий протест за відставку Пашиняна

У столиці Вірменії Єревані в суботу, 6 березня, проходить черговий масовий мітинг проти глави уряду країни Нікола Пашиняна. Демонстранти зібралися біля будівлі Міноборони, щоб висловити свою підтримку начальнику Головного штабу ЗС Оніку Гаспаряну.

Як повідомляється, на акцію протесту прийшло близько тисячі осіб. Учасники акції виступають із заявами на підтримку армії, Гаспаряна і проти правління Пашиняна. Після мітингу вони мають намір попрямувати на проспект Баграмяна в центрі Єревану, де тривають акції опозиції проти глави уряду.

Обстановка у Вірменії різко загострилася 25 лютого після того, як Головний штаб ЗС випустив заяву з вимогою відставки Пашиняна і уряду. Ця заява послідувала після того, як 24 лютого президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про звільнення Тірана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу ЗС Вірменії.