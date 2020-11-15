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У Вірменії відпустили екс-чиновника, заарештованого за замах на Пашиняна

Автор: РБК-Україна

Заарештованого за підготовку замаху на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна екс-голову Ради національно безпеки Артура Ванецяна відпустили з-під варти. Його арешт визнали неправомірним.

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Про це повідомляє armeniasputnik.

Повідомляється, що Ванецян вийшов до своїх прихильників після того, як Шенгавітський суд звільнив його.

"Я заявляю всім моїм прихильникам, всьому вірменському народу, що не скоював жодних злочинів. Ця зрадницька влада просто намагається відсторонити мене від політичних процесів. Ми разом переможемо їх, нас ніщо не зупинить", - заявив Ванецян.

Нагадаємо, Ванецян був затриманий 14 листопада за підозрою нібито в співучасті в незаконному придбанні, збуті, зберіганні зброї, підготовці узурпації влади і підготовці вбивства Пашиняна.

Раніше Пашинян пояснив своє небажання йти у відставку після того, як підписав мирні угоди, згідно з якими Вірменія передає частину територій Нагірного Карабаху Азербайджану. За його словами, це означало б "дезертирство".

Прогноз погоди
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