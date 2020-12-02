У Вірменії скасували обмеження на проведення мітингів

Уряд Вірменії вирішив скасувати обмеження на проведення мітингів, публікації в ЗМІ та спецрежим в'їзду та виїзду з країни. Обмеження вводилися через воєнний стан в країні.

Про це повідомив керівник апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян у Facebook.

За його словами, найближчим часом це рішення вірменського уряду буде опубліковано.

"Найближчим часом опублікують рішення уряду № 1917-Н від 2 грудня, згідно з яким, знімається заборона на організацію та проведення мітингів та страйків в умовах воєнного стану, особливий режим в'їзду та виїзду та обмеження на публікації та трансляції передач", - написав Агаджанян.

Нагадаємо, воєнний стан у Вірменії було оголошено після відновлення бойових дій з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Однак, попри підписання угоди про завершення війни, воєнний стан у Вірменії й надалі триває.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня парламент Вірменії розглянув питання про скасування воєнного стану. Депутати вирішили поки не скасовувати воєнний стан в країні.