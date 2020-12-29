У Вірменії опозиція влаштувала масштабний марш. Вимагають відставки Пашиняна

У Єревані стартував масштабний марш вірменської опозиції. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого вважають винним у поразці в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє вірменське агентство News.am.

Марш стартував біля Празького парку в адміністративному районі Арабкір. Учасники маршу йдуть вулицями столиці та скандують: "Вірменія без Нікола! Нікол має піти!".

Колону протестувальників супроводжують силовики, але вони не намагаються завадити проведення акції та не затримують мітингарів. Учасники маршу планують піти до будівлі Спеціальної слідчої служби.

Зазначимо, опозиція почала вимагати відставки Пашиняна після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією про завершення війни в Нагірному Карабасі.

Угода, як вважає опозиція, стала фактичною капітуляцією Єревану. Опозиціонери також покладають на Пашиняна відповідальність за економічні та соціальні проблеми у Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю Пашинян розповів про плани обговорити з парламентом свою відставку та оголошення позачергових парламентських виборів.

Крім того, Пашинян заявив, що готовий піти з посади за "рішенням народу".