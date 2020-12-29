ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Вірменії опозиція влаштувала масштабний марш. Вимагають відставки Пашиняна

Автор: Дмитро Левицький

У Єревані стартував масштабний марш вірменської опозиції. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого вважають винним у поразці в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє вірменське агентство News.am.

Марш стартував біля Празького парку в адміністративному районі Арабкір. Учасники маршу йдуть вулицями столиці та скандують: "Вірменія без Нікола! Нікол має піти!".

Колону протестувальників супроводжують силовики, але вони не намагаються завадити проведення акції та не затримують мітингарів. Учасники маршу планують піти до будівлі Спеціальної слідчої служби.

Популярні новини

Зазначимо, опозиція почала вимагати відставки Пашиняна після підписання тристоронньої угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією про завершення війни в Нагірному Карабасі.

Угода, як вважає опозиція, стала фактичною капітуляцією Єревану. Опозиціонери також покладають на Пашиняна відповідальність за економічні та соціальні проблеми у Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю Пашинян розповів про плани обговорити з парламентом свою відставку та оголошення позачергових парламентських виборів.

Крім того, Пашинян заявив, що готовий піти з посади за "рішенням народу".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияпротестмаршНікол Пашинян