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У Вірменії проходять парламентські вибори після відставки Пашиняна

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Вірменія, Неділя 20 червня 2021 08:52
У Вірменії проходять парламентські вибори після відставки Пашиняна Фото: Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії (facebook.com/tv360)
Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії сьогодні, 20 червня, проходять позачергові парламентські вибори. Нові вибори оголосили після того, як глава уряду Нікол Пашинян під тиском громадськості подав у відставку.

Про це повідомляє вірменське агентство news.am.

По всій Вірменії вже запрацювали виборчі дільниці, які будуть відкритими протягом 12 годин. За цей час вірмени зможуть віддати свій голос одній з 21 політичних партій та чотирьох партійних альянсів. Серед кандидатів - політсила прем'єра Пашиняна.

Як зазначає агентство, ці вибори ознаменувалися рекордною кількістю суперників на виборах в історії Вірменії. Однак для потрапляння до парламенту політичним партіям необхідно подолати 5-відсотковий поріг, а партійним блокам - 7-відсотковий поріг.

Для того, щоб проголосувати, кожен вірменин на виборчій дільниці отримає аж 25 бюлетенів, з яких він повинен обрати тільки один, вкласти його до конверту та вкинути до скриньки для голосування.

Голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом.

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