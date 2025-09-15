АРМА и госбанки не пришли к согласию по ТРЦ "Гулливер": контракт с победителем конкурса заблокирован

Между АРМА и государственными банками возникает конфликт за контроль над управлением киевским ТРЦ "Гулливер". Хотя Агентство определило победителя конкурса, соглашение с ним до сих пор не заключено.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании-победительницы конкурса "ЛИМЭКС ЭКСПРЕСС КИЕВ".

По данным компании, 19 июня 2025 года АРМА провело аукцион по отбору управляющего арестованного имущества – торгово-офисного комплекса "Гулливер" площадью более 151 тыс. кв. м.

Победителем конкурса, результаты которого были объявлены 27 августа, стало ЧП "ЛИМЭКС ЭКСПРЕСС КИЕВ". Условия предусматривают ежемесячные минимальные доходы от управления более 17,3 млн грн без НДС.

Напомним, передача столичного комплекса в управление АРМА состоялась по решению суда по делу об уклонении от налогов.

В то же время, как отмечают в "ЛИМЭКС ЭКСПРЕСС КИЕВ", процесс подписания договора с победителем тормозится из-за позиции государственных банков, ранее взыскавших комплекс в собственность. Речь идет о консорциуме "Ощадбанка" (80%) и "Укрэксимбанка" (20%).

Ранее эти банки уже дважды обращались в суд с требованием отменить арест "Гулливера", что временно выводило актив из-под управления АРМА.

В компании подчеркнули, что независимость АРМА является ключевым условием эффективного управления арестованными активами.

"Любые сомнения в этой независимости ставят под угрозу главную цель – стабильное наполнение государственного бюджета. Промедление с заключением договора уже фактически означает недополучение доходов государственным бюджетом", – подчеркнули в официальном заявлении.

Отмечается, что ЧП "ЛИМЭКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" доказало опыт управления сложными объектами коммерческой недвижимости, поскольку является оператором одного из крупнейших в Украине логистических комплексов, имеет опыт эксплуатации крупных объектов недвижимости, а также сотрудничает с известными международными компаниями.

Кроме того, "ЛИМЭКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" подтвердило готовность инвестировать в развитие и модернизацию Gulliver. Предложенная финансовая модель гарантирует стабильные выплаты государству и отвечает требованиям прозрачности и эффективности, говорится в пресс-релизе.

Там также подчеркнули, что частное предприятие "ЛИМЭКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" не связано с какими-либо фигурантами уголовного производства, в котором Gulliver был арестован.

"Эту информацию можно проверить в государственных реестрах, а также аналитических информационных платформах", – подчеркнули в компании.