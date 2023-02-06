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АРМА разыскало активов на 1,5 млрд гривен и объекты, принадлежащие лицам под санкциями

Фото: АРМА разыскало значительное количество активов и объектов подсанкционных лиц (скриншот: www.alarabiya.net/)
Автор: Татьяна Зарембо

С начала войны следователи Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРМА.

В сообщении пресс-службы Нацагентства говорится, что с 24 февраля 2022 года АРМА проработало 2657 запросов Министерства юстиции Украины по розыску собственности попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны юридических и физических лиц.

"По результатам проработки таких запросов Нацагентство разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги и денежные средства общей стоимостью около 1,5 млрд в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство разыскало 135 объектов жилой и нежилой недвижимости, 94 земельных участка, 80 единиц автомобильного, морского/речного и авиационного/воздушного транспорта, 16 единиц имущественных прав интеллектуальной собственности.

"Соответствующая информация предоставлена Минюсту для формирования материалов и подачи исков в Высший антикоррупционный суд о взыскании подсанкционных активов в пользу государства", - заверила пресс-служба.

Как сообщает АРМА, из открытых источников стало известно, что ВАКС уже взыскал в государственную собственность активы российских олигархов Евтушенкова, Шелкова, а также рассматривает иск Минюста о конфискации имущества олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, решением суда в пользу государства взысканы активы экс-президента Виктора Януковича.

В январе РБК-Украина сообщало, как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта.

Ранее мы писали, что АРМА передала принадлежащие предприятиям РФ российские корабли в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн гривен.

Напомним, что в Киеве арестовали имущество и активы российского миллиардера на 300 млн гривен, а в Николаевской области обнаружили белорусские компании. Суд арестовал их активы в размере 50 млн. гривен.

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