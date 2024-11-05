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АРМА разыскало активы фигурантов коррупционных схем в МСЭК

Иллюстративное изображение (facebook.com/arma.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало потайные активы работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые были вовлечены в коррупционные схемы. Среди обнаруженного, например, более сотни единиц жилой и нежилой недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРМА.

Работники МСЭК были вовлечены в коррупционные схемы, которые касались в том же числе подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста.

АРМА удалось выявить активы пяти фигурантов уголовных производств и их окружения. Среди результатов: 

  • 128 единиц жилой и нежилой недвижимости; 
  • 140 земельных участков; 
  • 30 автомобилей, среди которых и авто премиального класса; 
  • корпоративные права на общую сумму более 20 млн гривен; 
  • миллионы гривен на счетах в банках;
  • оружие. 

"Большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами во время полномасштабной войны России против Украины и оформлено на близких им лиц. И это - только начало. Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений для выявления активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом", - рассказала глава АРМА Елена Дума

Ликвидация МСЭК

Президент Владимир Зеленский недавно подписал указ о ликвидации МСЭК, который стал началом подготовки к реформе этой системы в Украине.

Этот шаг был обусловлен рядом коррупционных скандалов с участием руководителей МСЭК в разных регионах. В частности, в начале октября стало известно о незаконном обогащении главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой вместе с сыном изъяли 6 миллионов долларов.

После этого было возбуждено еще несколько уголовных дел против других должностных лиц МСЭК.

1 ноября Кабинет министров одобрил законопроект, который с 1 января ликвидирует МСЭК.

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