АРМА продовжило конкурс на управителя "Межигір'я"

Фото: "Межигір'я" (facebook.com.kristina.potapenko)

Конкурс продовжено до кінця лютого 2018 року

Агентство з розшуку та менеджменту активів прийнято рішення про продовження конкурсного відбору управителя резиденції "Межигір'я" до кінця лютого 2018 року. Про це заявив голова АРМА Антон Янчук в ході прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, АРМА усвідомлює, що управління "Межигір'ям" є "надзвичайно чутливим питанням".

"Тому, коли в повній мірі арештовані об'єкти потрапили в управління АРМА, ми з відповідальністю поставились до початку конкурсного відбору", - зазначив він.

Станом на сьогодні, до відбору виявили цікавість два суб'єкти: громадська організація, що наразі здійснює утримання цього об'єкту і другий суб'єкт.

За його словами, громадська організація не відповідає потрібним нормам для того, щоб стати управителем.

"Перед нами постало питання, чи продовжувати конкурс чи завершувати його. Громадська організація не відповідає усім вимогам. Відповідно, попри всі дії, вчинені цією організацією. Станом на вчора, практично всі можливості АРМА були вичерпані", - зазначив він.

Янчук додав, що журналісти-розслідувачі, які вчора загострили питання "Межигір'я", деяким чином навіть допомогли.

"Ми маємо спільну мету. Було прийнято рішення про продовження конкурсного відбору управителя "Межигір'я" до кінця лютого місяця цього року", - резюмував Янчук.

Нагадаємо, у липні 2018 року Печерський районний суд Києва передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію "Межигір’я", де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Додамо, що Генпрокуратура з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, екс-президенту Віктору Януковичу.

Раніше повідомлялось, що ГПУ передала до суду справу про заволодіння об'єктами "Пуща-Водиця" і "Межигір'я".