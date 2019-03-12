АРМА оголосило новий конкурс на керуючого "Межигір'ям"

Також агентство вирішило змінити умови конкурсу

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) решило объявить конкурс по отбору управляющего резиденцией бывшего президента Виктора Януковича "Межигорье" и изменить условия конкурса. Об этом сообщил председатель АРМА Антон Янчук, комментарий которого размещен на странице ведомства в Facebook.

Он напомнил, что в управление АРМА передано имущество на территории резиденции "Межигорье". В связи с этим "чтобы мотивировать бизнес активнее участвовать в конкурсе по отбору управляющего "Межигорьем", АРМА решило упростить конкурсные условия и объявить новый конкурс".

В частности, АРМА будет искать управляющего на три группы объектов, а именно: недвижимое имущество, движимое имущество на территории "Межигорья", корпоративные права ООО "Танталит".

Также в новом конкурсе АРМА сняло требование предоставлять прогнозы доходов - акцент в программах управления должен быть на качестве содержания имущества, заявил он.

"Мы установили требование, программа управления должна включать то, как управляющий видит работу в Межигорье музея коррупции. Кроме того, АРМА предоставит большую информацию об активах, которые предлагается передать в управление. В конце концов, мы добавили условие о публичности конкурса: все представленные документы участников могут проходить публичное обсуждение, в том числе с участием СМИ. Срок для подачи документов составит 30 дней", - резюмировал Янчук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что АРМА не исключают, что конкурс на поиск управляющего арестованной резиденции бывшего президента Виктора Януковича "Межигорье" будет продлен.

Добавим, Агентство по розыску и менеджменту активов принято решение о продлении конкурсного отбора управляющего резиденции "Межигорье" до конца февраля 2018 года.