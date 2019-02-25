Конкурс на керуючого "Межигір'ям" можуть продовжити, - АРМА

Фото: "Межигір'я" (facebook.com.kristina.potapenko)

До завершення конкурсу на керуючого залишилося кілька днів

У Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) не виключають, що конкурс на пошук керуючого заарештованої резиденції колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'я" буде продовжено. Про це заявив голова АРМА Антон Янчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що до завершення конкурсу на керуючого залишилося кілька днів.

"Завдяки суспільному резонансу по "Межигір'ю", конкурс вже був продовжений. Ми будемо дотримуватися своїх обіцянок. Всі обговорення будуть. У процедурі конкурсного відбору тендерний комітет не аналізує документи. Є час на подачу документів, під час якого аналіз документів не проводиться", - сказав Янчук.

За його словами, зараз у конкурсі на керуючого є ще два учасника.

"Наскільки мені відомо, поки що великого бажання у представників бізнесу немає. Існують передумови для його (конкурсу, - ред.) подальшого продовження. Але це тільки моя особиста думка. На моє переконання, є сенс продовжити конкурс. У мене немає інформації про те, скільки охочих. За останньою інформацією, їх було двоє ", - сказав Янчук.

Нагадаємо, Агентство по розшуку та менеджменту активів прийнято рішення про продовження конкурсного відбору керуючого резиденції "Межигір'я" до кінця лютого 2018 року.

В кінці січня 2018 року АРМА повідомило, що інтерес бізнесу до керування об'єктом "Межигір'я" вкрай низький.