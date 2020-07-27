У Арктиці зафіксували рекордне підвищення температури

На арктичному архіпелазі Шпіцберген, який знаходиться у 1300 кілометрів від Північного полюса, 25 липня була зафіксована найвища температура за всю історію метеорологічних спостережень. Причиною цього стала теплова хвиля.

Про це повідомляє AFP.

Таким чином, у Шпіцбергені зафіксували температуру 21,7 градуса Цельсія, що на 0,5 градуса більше попереднього рекордного показника, встановленого ще в 1979 році. Також відомо, що через теплову хвилю протягом двох днів до встановлення рекорду температура перевищувала 21 градус. Зазвичай у цей період вона не перевищує 8 градусів.

Як зазначається, з 1971 по 2017 рік температура на Шпіцбергені вже піднялася на 3-5 градусів. За оцінкою авторів звіту "Клімат Шпіцбергена у 2100 році", до кінця століття вона збільшиться на 7-10 градусів.

Нагадаємо, Всесвітня Метеорологічна Організація (ВМО) ООН прогнозує, що в найближчі п'ять років глобальні температури підвищаться більш, ніж на 1,5 градусів.

Також раніше повідомлялось, що глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста.