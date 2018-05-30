Аркадій Бабченко був убитий 29 травня в під'їзді власного будинку

Аркадій Бабченко - російський опозиційний журналіст, військовий кореспондент, письменник, з 2017 року жив і працював у Києві. Увечері 29 травня на сходах свого під'їзду Бабченко вбили трьома пострілами в спину. Біографія загиблого журналіста - в матеріалі Styler.

Аркадій Бабченко: біографія

Аркадій Аркадійович Бабченко народився в Москві 18 березня 1977 року. Його батько працював інженером-конструктором, мати - вчителька російської мови.

У віці 17 років був призваний в армію. У складі військ зв'язку на Північному Кавказі брав участь у чеченській війні (1994-1996 рр.). Демобілізувався в 1997 році.

Фото: Аркадій Бабченко з сім'єю на Курському вокзалі в 1996 році перед відправленням в Чечню з відпустки (facebook.com/babchenkoa)

Після звільнення в запас Аркадій Бабченко вступив до Сучасного гуманітарного університету (Москва), отримав ступінь бакалавра юриспруденції з міжнародного права.

З відновленням військових дій на Кавказі і початком другої чеченської війни Бабченко пiшов на службу за контрактом. Брав участь у контртерористичній операції, був зв'язківцем, потім служив в мотострілкових військах, був командиром розрахунку гранатометного взводу. У військовому званні старшини звільнений у запас в 2000 році.

Почавши кар'єру в сфері журналістики, Аркадій Бабченко вибрав військову тематику. Працював військовим кореспондентом у газеті "Московський комсомолець", на телебаченні - у програмах "Забутий полк", яка виходила на НТВ, ТБ-6, ТВС, "Армійський магазин" ( "Перший канал"), "Постскриптум" (ТВЦ).

Кілька років Бабченко працював таксистом, потім знову повернувся до журналістики. Був військкором у "Новій газеті" під час збройного конфлікту в Північній Осетії в 2008 році.

Аркадій Бабченко написав кілька книг ("Алхан-Юрт", "Десять серій про війну", "Божий чоловік"). Його вважають одним із засновників жанру сучасної військової прози. Твори були переведені на 16 мов і видані в 22 країнах світу. Також Бабченко видавав журнал "Мистецтво війни".

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Критика РФ і вбивство Бабченко

У 2012 році під час президентської виборчої кампанії в Росії проти Аркадія Бабченка було порушено кримінальну справу за публікацію в соцмережах з закликом до опозиційних сил почати протестні акції та страйки "за чесні вибори".

Бабченко відкрито критикував політику Кремля, а також активно підтримував Україну у військовому конфлікті на сході країни.

У 2016 році журналіст заявив, що у нього не викликає співчуття загибель російських артистів в авіакатастрофі по дорозі до Сирії, де вони повинні були виступити з новорічним концертом для військового контингенту РФ.

Взимку 2017 року Бабченко повідомив про те, що змушений покинути Росію через численні погрози на адресу своєї сім'ї. Деякий час він жив у Чехії, Ізраїлі. З серпня 2017 року переїхав до Києва. Восени Аркадій Бабченко почав працювати на кримсько-татарському телеканалі ATR, де вів авторську програму "Prime: Бабченко".

Фото: Аркадій Бабченко з сім'єю (facebook.com/babchenkoa)

Близько 20:00 29 травня Аркадій Бабченко збирався вийти в магазин і був застрелений на сходовому майданчику свого під'їзду. Вбивця тричі вистрілив журналісту в спину. Від отриманих поранень Бабченко помер в машині "Швидкої допомоги" по дорозі в лікарню. Правоохоронними органами було відкрито кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Основними версіями в поліції називають професіональну діяльність і громадянську позицію журналіста.

Аркадій Бабченко був одружений. Сім'я виховувала доньку.

Події 29 травня 2018 (video.rbc.ua)