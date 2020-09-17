Аріс - Колос: історичний матч українського клубу в Лізі Європи

Фото: "Колос" перед грою з "Арісом" (koloskovalivka.com)

Команда з київської області дебютує у єврокубках

"Колос" проведе матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького "Аріса". Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери не вірять в перемогу української команди. Тренерський штаб ковалівського клубу включив до складу делегації 23 гравці:

17 вересня 21:00

Салоніки, стадіон "Клеантіс Вікелідіс"

"Колос" минулого сезону вперше в історії зіграв у вищому дивізіоні чемпіонаті України і одразу фінішував у топ-6. Свій перший в історії вихід в єврокубки команда оформила завдяки перемозі в плей-офф над "Маріуполем".

Внутрішній чемпіонат

"Аріс" минулого сезону посів п'яте місце у грецькій лізі, а новий чемпіонат розпочав з перемоги над "Ламією" 3:1.

Підопічні Руслана Костишина стартували з поразки від "Шахтаря" (1: 3) і перемоги над ПФК "Львів" (4: 0) в перших двох турах УПЛ.

Склади команд

Грецька команда робить ставку на іноземних гравців, їх у складі аж дві третини. В основному це досвідчені футболісти. В "Арісі" протягом останніх півроку плідно попрацювали на трансферному ринку, підсиливши фактичну кожну ланку.

Але на їхньому фоні "Колос" не виглядає слабшим за кадровим підбором виконавців. Перший матч за ковалівців готовий зіграти колишній форвард збірної України Євген Селезньов, який вже відновився після травми. Останні чотири роки зірковий гравець провів закордоном.

Також подолати другий раунд кваліфікації ЛЄ команді готові орендовані у "Динамо" воротар Владислав Кучерук, форвард Євген Ісаєнко і хавбек Микита Кравченко, а також колишній захисник македонського "Вардара" Євген Новак.

Суддівські призначення

Головним арбітром призначений швейцарець Леонс-Ліонель Чуді, який жодного разу не працював на матчах українських команд. Його асистентами будуть Маттіас Сбрісса і Паскаль Хірцель. Четвертий арбітр - Алессандро Дудич.

Що далі

Переможець поєдинку вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".