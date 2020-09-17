ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аріс - Колос: прогноз на дебютний матч українського клубу в Лізі Європи

Автор: Вера Олейник

Фахівці віддають перевагу господарям поля

Ковалівський "Колос" дебютує у єврокубках матчем у Греції проти місцевого "Аріса". Трансляція другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

17 вересня 21:00
Салоніки, стадіон "Клеантіс Вікелідіс"

Букмекери не вірять у дебютантів єврокубків і віддають перевагу в цій дуелі грецькому клубу. Так, перемога "Аріса" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1,57, тоді як успіх "Колоса" - 5,50. На нічию можна поставити 3,50.

Популярні новини

На думку аналітиків, найбільш ймовірний рахунок - 1:0 на користь господарів поля. На такий результат зустрічі приймаються ставки з коефіцієнтом 5,50.

Особливості сезону

Нинішній єврокубковий сезон проводиться в стислі терміни через пандемію коронавірусу. Кваліфікаційні протистояння крім останнього не передбачають матчів, тому у випадку нічийного результату в основний час буде призначений овертайм, а за необхідності - ще й серія пенальті.

Переможець поєдинку вийде до третього раунду відбору Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ліга ЄвропипрогнозГреціяставкиквалификациябукмекерыКолос