Аріс - Колос: прогноз на дебютний матч українського клубу в Лізі Європи

Фото: "Колос" перед грою з "Арісом" (koloskovalivka.com)

Фахівці віддають перевагу господарям поля

Ковалівський "Колос" дебютує у єврокубках матчем у Греції проти місцевого "Аріса". Трансляція другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

17 вересня 21:00

Салоніки, стадіон "Клеантіс Вікелідіс"

Букмекери не вірять у дебютантів єврокубків і віддають перевагу в цій дуелі грецькому клубу. Так, перемога "Аріса" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1,57, тоді як успіх "Колоса" - 5,50. На нічию можна поставити 3,50.

На думку аналітиків, найбільш ймовірний рахунок - 1:0 на користь господарів поля. На такий результат зустрічі приймаються ставки з коефіцієнтом 5,50.

Особливості сезону

Нинішній єврокубковий сезон проводиться в стислі терміни через пандемію коронавірусу. Кваліфікаційні протистояння крім останнього не передбачають матчів, тому у випадку нічийного результату в основний час буде призначений овертайм, а за необхідності - ще й серія пенальті.

Переможець поєдинку вийде до третього раунду відбору Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".