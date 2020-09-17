Арис - Колос: прогноз на дебютный матч украинского клуба в Лиге Европы

Фото: "Колос" перед игрой с "Арисом" (koloskovalivka.com)

Специалисты отдают предпочтение хозяевам поля

Ковалевский "Колос" дебютирует в еврокубках матчем в Греции против местного "Ариса". Трансляция второго квалификационного раунда Лиги Европы начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

17 сентября 21:00

Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"

Букмекеры не верят в дебютантов еврокубков и отдают предпочтение в этой дуэли греческому клубу. Так, победа "Ариса" в основное время оценивается коэффициентом 1,57, тогда как успех "Колоса" - 5,50. На ничью можно поставить 3,50.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет - 1:0 в пользу хозяев поля. На такой результат встречи принимаются ставки с коэффициентом 5,50.

Особенности сезона

Нынешний еврокубковый сезон проводится в сжатые сроки из-за пандемии коронавируса. Квалификационные противостояния кроме последнего не предусматривают ответных матчей, поэтому в случае ничейного результата в основное время будет назначен овертайм, а при необходимости - еще и серия пенальти.

Победитель поединка выйдет в третий раунд отбора Лиги Европы, где 24 сентября встретится с хорватским клубом "Риека".