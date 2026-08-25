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Архиепископ Ватикана в Москве призвал прекратить войну против Украины

16:54 25.08.2026 Вт
2 мин
Ватикан повторил свой миротворческий месседж в столице страны-агрессора
aimg Елена Бджола
Архиепископ Ватикана в Москве призвал прекратить войну против Украины Фото: архиепископ Ватикана Пол Галлахер (Getty Images)
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Ватикан прямо призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова прекратить полномасштабную войну против Украины.

Об этом глава МИД Ватикана, архиепископ Пол Галлахер заявил на встрече с главой МИД РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ватикан призывает к миру

Галлахер впервые за пять лет лично встретился с Лавровым в Москве 25 августа.

Он сказал, что "четырехлетняя" российско-украинская война продолжается и создает новые жертвы.

"Это делает предстоящее примирение еще сложнее", - заявил Галлахер.

И призвал срочно прекратить конфликт и смотреть дальше.

Он также сказал, что они с Лавровым обсудили пути достижения мира в Украине и договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Одним из них является уход за детьми, пострадавшими от войны.

Галлахер добавил, что Ватикан будет продолжать оказывать мощную:

  • духовную,
  • дипломатическую,
  • гуманитарную поддержку.

Это будет делаться, чтобы предложить пространство диалога для прекращения войны.

Ватикан про войну

Папа Римский Лев XIV неоднократно призывал к прекращению войны.

В обращении от 9 августа он выразил сожаление по поводу "постоянно растущего числа жертв среди гражданского населения, включая детей".

Ранее РБК-Украина писало, что Папа Римский в очередной раз призвал прекратить войну между Россией и Украиной. Во время воскресной молитвы "Ангел Господень" он выразил глубокую обеспокоенность из-за роста числа жертв среди гражданских.

Также сообщалось, что новый Папа Римский сказал, что несет в своем сердце "страдание близкого сердцу народа Украины" и призвал к переговорам для достижения "настоящего, справедливого и продолжительного мира".

Кроме того, Ватикан отказался от участия в Совете мира президента США Дональда Трампа.

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