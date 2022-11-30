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Архиепископ Кентерберийский приехал в Киев с предложением помощи

Фото: Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби прибыл в Киев с трехдневным визитом в знак солидарности с Украиной и предложением о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава Церкви Великобритании встретится с лидерами украинских церквей, чтобы услышать о том, что происходит в Украине. Кроме того, Уэлби повидается с украинскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а также узнает о помощи церквей и благотворительных организаций в военных условиях.

"Украинцев ждет очень тяжелая зима, и я хочу узнать, как Церковь Британии может их поддержать среди опустошений, потерь и разрушений, которые продолжаются в этой войне", - сказал архиепископ.

Вчера, направляясь в Украину, он встретился с украинскими беженцами в польской столице Варшаве.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Ватикан готов выступить посредником по переговорам между Украиной и Россией и предлагает свою территорию как нейтральное место для их проведения.

Накануне Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща русскому народу.

После этого заявления глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

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Ватикан