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Аргумент о возможной эскалации войны стал для партнеров Украины оправданием, - Кулеба

Среда 28 августа 2024 21:00
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Аргумент о возможной эскалации войны стал для партнеров Украины оправданием, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заявления о том, что какая-либо помощь Украине может привести к эскалации войны, являются оправданием. Партнерам необходимо оставить страх перед реакцией Москвы.

Об этом во время визита в Польшу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По словам министра, война забирает очень большое количество ресурсов, денег, сил, оборудования, но "главные проблемы всегда начинаются в головах людей".

"С самого начала российского вторжения самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться Украине, заключается в том, что страх перед эскалацией конфликта доминировал в принятии решений нашими союзниками", - рассказал глава МИД.

Он уточнил, что каждую просьбу Украины к партнерам предоставить новое вооружение первоначально не одобряли.

Кулеба считает, что если бы страх перед эскалацией не был главным фактором, который влияет на решение союзников, то Украина получила бы необходимое вооружение гораздо раньше и была бы в лучшем положении.

"Самая большая задача - убедить наших союзников поддержать нас, чтобы они не думали о реакции Москвы… Россияне сбросили сотни тысяч ракет и снарядов на нашу территорию. Почему? Потому что у них есть очень четкая стратегия и четкая цель: уничтожить Украину", - добавил министр.

Поэтому, по его словам, аргумент о возможности эскалации со стороны России стал оправданием, чтобы не предпринимать решительных действий.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы победим в этой войне, и тогда мы будем читать учебники истории о том, как мы вместе принимали решения", - подчеркнул чиновник.

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины продолжают демонстрировать "страх перед эскалацией" в вопросе помощи украинским защитникам.

В частности, страны, которые передали ВСУ дальнобойные ракеты, уже несколько месяцев не могут разрешить при помощи такого вооружения наносить удары по территории России.

Украину продолжают ограничивать, даже несмотря на постоянные массированные удары россиян. В частности, 26 августа враг выпустил по украинской территории 127 ракет и 109 ударных дронов.

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