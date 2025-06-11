В Аргентине пожизненно отстранили экс-президента Киршнер от госдолжностей: что известно

Согласно решению, суд утвердил приговор к шести годам тюремного заключения, а также пожизненный запрет занимать государственные должности.

Bloomberg отмечает, что Киршнер, которая теперь может столкнуться с неизбежным арестом, была признана виновной во взяточничестве в 2022 году, однако избежала тюремного срока, поскольку пользовалась иммунитетом как действующий вице-президент.

Приговор был поддержан апелляцией в 2024 году. Киршнер исчерпала свои правовые возможности, оставив последнее слово за высшим судом Аргентины.

Сама политик назвала это решение политически мотивированным, заявив сторонникам у штаб-квартиры своей партии, что власть имущие знают, что они "единственные, кто может создать альтернативу", когда правительство президента Хавьера Милея "развалится".

Вызов в суд и планы экс-президента

По данным местных СМИ, суд вызвал Киршнер в течение следующих пяти рабочих дней. Однако в свои 72 года она имеет право на домашний арест и вряд ли будет приговорена к тюремному заключению.

Сама политик, представитель долго доминирующей партии, на прошлой неделе объявила, что будет баллотироваться на выборах в провинциальный законодательный орган в Буэнос-Айреса в сентябре.

Некоторые эксперты считали, что это могло бы предоставить ей иммунитет или, по крайней мере, продлить процесс, однако постановление исключает такую возможность.

Хоть Киршнер остается одним из самых популярных лидеров оппозиции в Аргентине, но рейтинги одобрения не настолько радужны.

По данным последнего опроса LatAm Pulse, проведенного AtlasIntel для Bloomberg News, лишь 33% относятся к ней положительно.

Отмечается, что экс-президент сплотила свою партию по мере приближения вынесения решения. Она призвала сторонников "мобилизоваться" перед выборами, на которых Милей намерен получить большинство мест в Конгрессе для принятия крупных экономических реформ.

"Эта модель нежизнеспособна. Они думают, что решат проблему, отправив меня в тюрьму. Меня могут посадить, но людям будет хуже с каждым днем", - сказала Киршнер о правительстве Милея, выступая в понедельник перед сторонниками.