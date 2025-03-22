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США запретили въезд экс-президентке Аргентины из-за обвинений в коррупции

Суббота 22 марта 2025 17:39
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США запретили въезд экс-президентке Аргентины из-за обвинений в коррупции Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госдепартамент США запретил бывшей президентке Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер въезжать на территорию Соединенных Штатов. Ее обвинили в причастности к "значительной коррупции" во время пребывания у власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Помимо Фернандес, под запрет попал министр планирования времен ее правления Хулио Мигель Де Видо, а также семьи обоих бывших чиновников. В пятницу госсекретарь США Марко Рубио пояснил, почему так произошло.

"(Киршнер и Де Видо - ред.) злоупотребляли своим положением, организуя и извлекая финансовую выгоду из многочисленных схем взяточничества, связанных с контрактами на общественные работы, в результате чего у правительства Аргентины были украшены миллионы долларов", - заявил американский чиновник.

Он отметил, что несколько судов признали эту пару виновной по обвинению в коррупции.

Как пишет NBC, в последние годы Фернандес была доминирующим политическим лидером этой южноамериканской стране.

"Соединенные Штаты продолжат содействовать привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью ради личной выгоды. Эти обозначения подтверждают нашу приверженность борьбе с глобальной коррупцией, в том числе на самых высоких уровнях власти", - добавил Рубио.

Что предшествовало

NBC напомнило, что в ноябре суд оставил в силе приговор Фернандес к 6 годам тюремного заключения и пожизненному запрету занимать государственные должности.

Ее признали виновной и приговорили в 2022 году коллегией из трех судей за мошенническую схему, в результате которой были похищена миллионы долларов через проекты общественных работ во время президентства чиновницы. Она подала апелляцию, но вышестоящий трибунал ратифицировал первоначальное решение.

Фернандес в свою очередь отвергла все обвинения и не находится в тюрьме.

Подробнее о том, чем была известна Кристина Фернандес - читайте в материале РБК-Украина.

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