В Аргентині проходять масштабні протести

Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини

В столице Аргентины Буэнос-Айресе сегодня, 13 февраля, проходит многотысячный марш-протест против повышения тарифов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nacion.

В результате протестов, центр города оказался парализован.

Протестующие собирались в разных частях столицы, а потом двинулись в центр, где провели митинг. Основным требованием протестующих является повышение зарплаты на фоне роста тарифов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии сотни работников сталелитейной промышленности на северо-западе страны в бастовали с требованием повышения зарплат по призыву профсоюза IG Metall.

Также сообщалось, что в Бельгии сотрудники аэропортов бастовали с требованием повысить оплату труда. В результате были отменены почти все рейсы.