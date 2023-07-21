Аргентина не сможет закупить российский СПГ из-за западных санкций против Кремля
Государственная энергетическая компания Аргентины Enarsa не смогла закупить российский сжиженный газ. Этому помешали западные санкции, которые ввели против РФ.
Об этом заявил президент Enarsa Агустин Герес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, государственный банк Banco de la Nacion Argentina не принимает оплату за топливо из-за санкций, связанных с войной РФ против Украины.
"Мадридское отделение банка не платит за операции с российскими посредниками", - сказал Герес.
Ранее на этой неделе министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что власти заблокировали доставку из-за санкций, хотя у страны нет ограничений против России.
Роль компании Gunvor в закупке российского СПГ
Enarsa приобрела партию СПГ на сумму 38,55 млн долларов у Gunvor Group Ltd. Герез сказал, что Gunvor не уточнила, что поставка была из России. Gunvor же заявляет, что контрагент был проинформирован и знал о происхождении продукта в соответствии с договорными соглашениями.
"Решение европейского банка ввести самосанкции не имеет отношения к законности сделки или правовой политики Аргентины в отношении России", - пожаловался поставщик.
Bloomberg пишет, что чем дольше груз находится на воде, тем больше риск того, что часть его будет потеряна из-за естественного выкипания топлива. Кроме того, с момента покупки спотовые цены на СПГ упали, что может создать дополнительные риски для Gunvor.
Компания имеет долгосрочный контракт на покупку СПГ у российского ПАО "Новатэк". В конце июня судно Flex Artemis, принадлежащее трейдеру, загрузило топливо путем перевалки в порту Монтуар во Франции.
Сложности в мире при покупке СПГ из России
Bloomberg пишет, что этот инцидент подчеркивает сложность и противоречия, связанные с закупкой СПГ у России, который многие страны продолжают импортировать.
"По всему миру страны борются за сверххолодное топливо, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность, но проблема оплаты за него становится все сложнее", - говорится в материале.
Санкции США и их союзников отрезали некоторые из ведущих банков РФ от мировой финансовой системы. Многие компании и страны самостоятельно избегают российских операций, чтобы избежать риска быть наказанными.
Позиция Аргентины по вопросу войны РФ против Украины
Страна не поддержала РФ и ее вторжение, Аргентина регулярно продвигала идеи дипломатического окончания войны.
Ранее министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявлял, что вторжение России в Украину должно прекратиться и оно не только дестабилизировало мир, но и повлияло на цены в Аргентине.
Также в феврале Аргентина отправляла самолет с гуманитарной помощью для Украины. В эту помощь, в частности, вошли лекарства, пожертвованные аргентинской фармацевтической компанией.
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