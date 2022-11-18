RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аргентина заменила двух футболистов в заявке на ЧМ-2022: что случилось

Фото: Тьяго Альмада поедет на Мундиаль (atlantasoccer.news)
Автор: Антон Федорцив

Кадровые проблемы продолжают преследовать фаворитов чемпионата мира в Катаре. На вынужденные изменения в заявке аргентинской сборной пошли из-за травм Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

Тренерский штаб "альбиселесте" оперативно подыскал альтернативных исполнителей для национальной команды. На ЧМ-2022 поедут два атакующих игрока, которых отсеяли при формировании финальной заявки.

Ряды сборной Аргентины пополнили атакующий полузащитник "Атланты Юнайтед" Тьяго Альмада и вингер мадридского "Атлетико" Анхель Корреа. Первый лишь в сентябре дебютировал в составе "альбиселесте", отыграв 36 минут в спарринге против Гондураса.

Второй в свою очередь провел 22 матча в составе национальной команды, в которых забил 3 мяча. В частности, отыграл 7 поединков в квалификации к Мундиалю и два матча на триумфальном Копа Америка-2021.

Ранее сборная Франции потеряла лучшего бомбардира Бундеслиги на ЧМ-2022. Нападающий Кристофер Нкунку получил повреждение на тренировке. Его в столкновении травмировал хавбек мадридского "Реала" Камавинга.

Отметим, что накануне опубликовали превью группы C ЧМ-2022 со сборными Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

К слову, ранее подготовили превью группы B ЧМ-2022 со сборными Англии, Ирана, США и Уэльса.

Напомним, на этой неделе опубликовали превью группы A ЧМ-2022 со сборными Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираЧМ-2022Сборная Аргентины