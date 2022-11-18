Аргентина заменила двух футболистов в заявке на ЧМ-2022: что случилось

Тренерский штаб "альбиселесте" оперативно подыскал альтернативных исполнителей для национальной команды. На ЧМ-2022 поедут два атакующих игрока, которых отсеяли при формировании финальной заявки.

Ряды сборной Аргентины пополнили атакующий полузащитник "Атланты Юнайтед" Тьяго Альмада и вингер мадридского "Атлетико" Анхель Корреа. Первый лишь в сентябре дебютировал в составе "альбиселесте", отыграв 36 минут в спарринге против Гондураса.

Второй в свою очередь провел 22 матча в составе национальной команды, в которых забил 3 мяча. В частности, отыграл 7 поединков в квалификации к Мундиалю и два матча на триумфальном Копа Америка-2021.

Ранее сборная Франции потеряла лучшего бомбардира Бундеслиги на ЧМ-2022. Нападающий Кристофер Нкунку получил повреждение на тренировке. Его в столкновении травмировал хавбек мадридского "Реала" Камавинга.