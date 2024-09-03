В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции
Венесуэльский судья выдал ордер на арест бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмунда Гонсалеса. Он был главным оппонентом действующего главы государства Николаса Мадуро на выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что ордер был выдан по запросу властей Венесуэлы, которые обвиняют 75-летнего Гонсалеса в ряде преступлений, включая сговор, фальсификацию документов и узурпацию полномочий.
Это стало очередным шагом эскалации репрессий против оппозиции в течение месяца после оглашения представителями избиркома, лояльных к правящей партии, о переизбрании Мадуро на третий президентский срок.
Перед этим Гонсалес трижды не явился, чтобы ответить на вопросы прокуроров. Крайний раз это было в прошлую пятницу. В информагентстве AP обращают внимание, что лидер оппозиции вообще не появлялся на публике со следующего дня после выборов.
Гонсалес подверг сомнению действия прокуроров из-за отсутствия надлежащих процессуальных гарантий. Также он обвинил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба, который является давним соратником Мадуро, в том, что он "политический обвинитель", который "осуждает заранее".
Кроме того, Гонсалес отклонил вызов на допрос, утверждая, что они не указали условия, при которых он должен явиться.
Напомним, в конце июля в Венесуэле вспыхнули протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными.
Также сообщалось, что ранее США уже признали победителем кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса.
А в августе стало известно, что Мадуро обвинял оппозиционеров в том, что они якобы готовят "теракт".
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