ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции

Вторник 03 сентября 2024 05:47
UA EN RU
В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции Фото: Эдмундо Гонсалес (facebook.com/edmundogonzalezu)
Автор: Владимир Костырин

Венесуэльский судья выдал ордер на арест бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмунда Гонсалеса. Он был главным оппонентом действующего главы государства Николаса Мадуро на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что ордер был выдан по запросу властей Венесуэлы, которые обвиняют 75-летнего Гонсалеса в ряде преступлений, включая сговор, фальсификацию документов и узурпацию полномочий.

Это стало очередным шагом эскалации репрессий против оппозиции в течение месяца после оглашения представителями избиркома, лояльных к правящей партии, о переизбрании Мадуро на третий президентский срок.

Перед этим Гонсалес трижды не явился, чтобы ответить на вопросы прокуроров. Крайний раз это было в прошлую пятницу. В информагентстве AP обращают внимание, что лидер оппозиции вообще не появлялся на публике со следующего дня после выборов.

Гонсалес подверг сомнению действия прокуроров из-за отсутствия надлежащих процессуальных гарантий. Также он обвинил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба, который является давним соратником Мадуро, в том, что он "политический обвинитель", который "осуждает заранее".

Кроме того, Гонсалес отклонил вызов на допрос, утверждая, что они не указали условия, при которых он должен явиться.

Напомним, в конце июля в Венесуэле вспыхнули протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными.

Также сообщалось, что ранее США уже признали победителем кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса.

А в августе стало известно, что Мадуро обвинял оппозиционеров в том, что они якобы готовят "теракт".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венесуэла
NEWS
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России