В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции

Венесуэльский судья выдал ордер на арест бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмунда Гонсалеса. Он был главным оппонентом действующего главы государства Николаса Мадуро на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Отмечается, что ордер был выдан по запросу властей Венесуэлы, которые обвиняют 75-летнего Гонсалеса в ряде преступлений, включая сговор, фальсификацию документов и узурпацию полномочий.

Это стало очередным шагом эскалации репрессий против оппозиции в течение месяца после оглашения представителями избиркома, лояльных к правящей партии, о переизбрании Мадуро на третий президентский срок.

Перед этим Гонсалес трижды не явился, чтобы ответить на вопросы прокуроров. Крайний раз это было в прошлую пятницу. В информагентстве AP обращают внимание, что лидер оппозиции вообще не появлялся на публике со следующего дня после выборов.

Гонсалес подверг сомнению действия прокуроров из-за отсутствия надлежащих процессуальных гарантий. Также он обвинил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба, который является давним соратником Мадуро, в том, что он "политический обвинитель", который "осуждает заранее".

Кроме того, Гонсалес отклонил вызов на допрос, утверждая, что они не указали условия, при которых он должен явиться.