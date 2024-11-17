Аргентина может заблокировать итоговое заявление саммита G20. FT назвало причину

Издание пишет, что президент Аргентины Хавьер Милей, близкий союзник новоизбранного президента США Дональда Трампа, пригрозил заблокировать совместное заявление, которое должно быть одобрено лидерами G20. В частности, из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых, а также гендерным равенством.

Помимо этого, исходя из слов источников FT, дипломаты работали весь вечер в субботу с пытаясь в том числе найти консенсус по вопросам финансирования мер по борьбе с изменением климата, а также геополитическим вопросам, таким как война России против Украины. Уже к утру воскресенья был достигнут прогресс по основным пунктам.

Однако угроза вето Милея усилила обеспокоенность многих западным дипломатов, которые опасаются, что победа Трампа придаст сил его консервативным союзникам и вызовет отток стран от амбициозных соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление. В дополнение FT напоминает, что Трамп пообещал вывести США из Парижских соглашений по климату.

"(Правительство Аргентины) хочет сделать G20 в Бразилии испытанием между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и консенсуса они создают проблемы в вещах , которые они принимали раньше, слово в слово", - сказал один бразильский чиновник.

Позиция Буэнос-Айреса против проекта коммюнике последовала после встречи Милея с Трампом во Флориде, 14 ноября - первой встречи новоизбранного президента США с иностранным лидером после выборов.

Кроме того, на прошлой неделе Аргентина была единственной страной, которая проголосовала против резолюции ООН, осуждающей насилие в интернете в отношении женщин и девочек.

По данным Financial Times, многие официальные лица, которые будут присутствовать на мероприятии, где президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен объявить о создании глобального альянса по борьбе с голодом, опасаются, что его выступление будет омрачено осознанием того, что Трамп выступает против многих из запланированных выводов.

"Мы все должны сидеть там и говорить о будущем глобального сотрудничества и притворяться, что нет этого парня, который едет (в Белый дом - ред.), которому все равно. Трудно представить, что какое-либо решение (здесь - ред.) имеет какое-либо будущее", - сказал неназванный европейский чиновник.