Аргентина – Франция: анонс финала чемпионата мира-2022

В решающем матче Кубка мира 2022 года в Катаре сойдутся сборная Аргентины и команда Франции.

Аргентина – Франция

18 декабря, 17:00, Лусаил, "Лусаил Айконик Стедиум", трансляция на "Суспильне" (региональные телеканалы) и MEGOGO

Большим символизмом стал выход в финал первого Мундиаля посреди сезона двух самых прагматичных коллективов турнира. Аргентинская и французская команды на пути к решающему поединку тратили как раз необходимое для положительного результата количество ресурсов. Другие фавориты "сгорели" с более ярким футболом.

Наряду с прагматизмом команд идет и тактическая гибкость. Например, "альбиселесте" начали ЧМ-2022 с формацией 4-2-3-1, затем перешли к 4-4-2, а против сборной Нидерландов в четвертьфинале вообще сыграли с тремя центрбеками. Когда счет становился победным, то тренер не стеснялся выпускать дополнительных защитников.

Схемы же Франции – вообще сплошной гибрид, не поддающийся однозначной трактовке. Олицетворением этих преобразований стал Антуан Гризманн – настоящее открытие турнира. Когда-то нападающий трансформировался в универсального хавбека, успевающего и атаковать, и обороняться.

Новые роли для своих подопечных нивелируют кадровые проблемы Дидье Дешама. Фактически, каждый исполнитель в составе имеет равноценную замену. Травмированного Бензема роскошно подменил Жиру (4 мяча), Канте с Погба – упомянутый Гризманн, Люку Эрнандеса – брат Тео.

Перед финалом в лагере "трехцветных" наделал шороху какой-то вирус. Но до решающего матча Мундиаля все будут здоровы. Единственной проблемой может стать колено Жиру. Форвард "Милана" почувствовал боль в суставе на тренировке, но на, вероятно, последний финал в карьере вполне может выйти "на уколах".

Лазарет аргентинцев практически пуст. Во время турнира возникали вопросы только о форме отдельных исполнителей. Но по примеру Франции "альбиселесте" нашли внутренние резервы. Того же Лаутаро Мартинеса классно заменил Альварес. А Месси в очередной раз продемонстрировал свое величие. Но без Кубка мира об этом забудут.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Л. Эрнандес, Бензема (оба – Франция)

Под вопросом: Гомес – Т. Эрнандес, Чуамени, Жиру

Ориентировочные составы на матч Аргентина – Франция

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Де Пауль, Паредес, Фернандес, Макаллистер – Месси, Альварес

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес – Чуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Обе сборные не учитывают критику "эстетов" и будут играть на результат и в финале. Самое интересное станет тогда, когда кто-нибудь поведет в счете. И Аргентина, и Франция в такой ситуации отдают мяч сопернику и "садятся" в оборону. Мол, теперь вы покажите, на что способны в атаке.

Такой подход делает минимальный счет вполне вероятным итогом противостояния. Конечно, финалисты могут удивить и устроить голевой фестиваль. В худшем же случае уяснение взаимоотношений может дойти до серии пенальти, где чудеса мастерства начнут демонстрировать вратари.