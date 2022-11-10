RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арестович об освобождении левого берега Днепра: никто в лоб атаковать не будет

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE".

"А мы и не будем брать левый берег, наверное. Зачем? Форсирование это всегда сложная операция, связанная с потерями. Никто не будет в лоб. В лоб атакует только российская армия в 21 веке. Мы давно уже так не делаем. Просто приедем в то место и в то время, когда никто не будет ожидать, и будет им "счастье", - сказал Арестович.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Арестович заявил , что Вооруженные силы Украины могут расходы от пяти дней до трех недель, чтобы полностью уволить Херсон.

Также ранее мы писали, что Арестович высказался об отступлении россиян в Херсонской области. По его словам, оккупанты отступают, но медленно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Арестович