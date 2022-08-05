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Арестович заявив, що Україна не причетна до нібито пошкодження катера РФ

Фото: Радник глави ОП Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Росія 5 серпня пришвартувала у Севастопольську бухту патрульний корабель "Василий Быков". Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що Україна не причетна до нібито пошкодження судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посадовця в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Було два епізода. Перший, що нібито дим на горизонті, та другий, що закопчений корабель прийшов у бухту", - сказав він.

Однак, за словами Арестовича, "насправді та закопченість - це стандартний наслідок роботи дизелів".

"Якби ми потопили (корабель - ред.), то ми б відразу заявили, що нам приховувати", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо, 5 серпня ЗМІ оприлюднили фото пришвартованого у Севастополі російського корабля "Василий Быков", на яких судно мало ознаки пошкодження.

До слова, нещодавно російські окупанти поінформували про удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України