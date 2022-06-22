Арестович заявив про перелом у війні: "Ми виграли свою Курську дугу і Битву за Африку"

У війні відбувся ще один стратегічний перелом. Ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП України Олексія Арестовича .

"Можна сказати, що у війні відбувся ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть", - заявив Арестович.

Він додав, що зараз відбуваються цікаві процеси в зовнішній політиці. Радник голови ОП порівняв ситуацію на українському фронті з Курською дугою.

"Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, певного роду, Битву за Африку. Це дуже гарні новини", - сказав він.