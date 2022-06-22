RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович заявив про перелом у війні: "Ми виграли свою Курську дугу і Битву за Африку"

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП України (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

У війні відбувся ще один стратегічний перелом. Ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП України Олексія Арестовича.

"Можна сказати, що у війні відбувся ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть", - заявив Арестович.

Він додав, що зараз відбуваються цікаві процеси в зовнішній політиці. Радник голови ОП порівняв ситуацію на українському фронті з Курською дугою.

"Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, певного роду, Битву за Африку. Це дуже гарні новини", - сказав він.

Нагадаємо, за інформацією голови Луганської ОВА, окупанти стягують резерви до Сєвєродонецька, щоб оточити ЗСУ.

Російські найманці посилили авіаційні удари майже по всій лінії фронту.

А у Харкіській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович