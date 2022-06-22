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В Харківській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок

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Україна, Середа 22 червня 2022 18:32
В Харківській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок Архівне фото: обстріл Харкова (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова очільника Ізюмської райадміністрації Степана Масельського в інтерв'ю "Суспільному".

"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому, близько 13:30", - сказав Масельський.

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харків та область. Гинуть мирні люди.

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