В Харківській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок
Архівне фото: обстріл Харкова (Getty Images)
Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова очільника Ізюмської райадміністрації Степана Масельського в інтерв'ю "Суспільному".
"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому, близько 13:30", - сказав Масельський.
Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харків та область. Гинуть мирні люди.
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