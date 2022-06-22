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Арестович заявив про перелом у війні: "Ми виграли свою Курську дугу і Битву за Африку"

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Україна, Середа 22 червня 2022 23:05
Арестович заявив про перелом у війні: "Ми виграли свою Курську дугу і Битву за Африку" Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП України (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

У війні відбувся ще один стратегічний перелом. Ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП України Олексія Арестовича.

"Можна сказати, що у війні відбувся ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть", - заявив Арестович.

Він додав, що зараз відбуваються цікаві процеси в зовнішній політиці. Радник голови ОП порівняв ситуацію на українському фронті з Курською дугою.

"Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, певного роду, Битву за Африку. Це дуже гарні новини", - сказав він.

Нагадаємо, за інформацією голови Луганської ОВА, окупанти стягують резерви до Сєвєродонецька, щоб оточити ЗСУ.

Російські найманці посилили авіаційні удари майже по всій лінії фронту.

А у Харкіській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок.

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Олексій Арестович
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