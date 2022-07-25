Арестович про Високопілля: ситуація ускладнилася, росіяни перекинули техніку

"У Високопілля наші трохи не те зробили, з моєї точки зору. І якщо не зовсім упустили можливість, то істотно ускладнили собі життя", - заявив Арестович.

Він додав, що росіяни змогли перекинути туди артилерію і авіацію і завдали ударів по українських військових, які здійснювали наступ.

"Там обстановка вирівнялася. Вони (росіяни - ред.) не можуть контратакувати і робити які-небудь активні дії, а ми не можемо взяти. Хто перший резерви підтягне, той і молодець, той і переміг", - зазначив радник голови ОП.