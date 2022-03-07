RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Арестович про війну Росії проти України: з'явився новий фактор

Автор: Сергей Новиков

На війні Росії проти України з'явився новий фактор. Противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"З'явився новий фактор, який полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти нас з вами, проти населення України, Збройних сил, керівництва країни і керівництва ЗСУ. Це означає Дві речі. Перше - їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, тому вони збільшують атаки в інформаційному просторі. По-друге, ми не повинні на це реагувати, тому що головна мета противника полягає в тому, щоб ми втратили психологічну здатність до опору", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив трибуналом для російських військових і заявив, що за ними "прийдуть як за Бен Ладеном".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України