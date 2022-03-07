Арестович про війну Росії проти України: з'явився новий фактор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"З'явився новий фактор, який полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти нас з вами, проти населення України, Збройних сил, керівництва країни і керівництва ЗСУ. Це означає Дві речі. Перше - їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, тому вони збільшують атаки в інформаційному просторі. По-друге, ми не повинні на це реагувати, тому що головна мета противника полягає в тому, щоб ми втратили психологічну здатність до опору", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив трибуналом для російських військових і заявив, що за ними "прийдуть як за Бен Ладеном".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.