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Арестович об отступлении россиян в Херсонской области: стремительного бегства нет

Фото: Алексей Арестович, советник Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области не наблюдается стремительного бегства россиян с правого берега. Оккупанты отступают, но медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Они начали отход, но, внимание, отходят меньше, чем это нужно было бы, если бы сейчас шел полноценный вывод группировки", - заявил Арестович.

По его словам, за 4 часа по Каховской дамбе прошло примерно 200 единиц техники и это "не очень много".

"Второе, они откатились по всему плацдарму, но только с первой линии обороны. Они сейчас занимают 2-3 (линию обороны - ред.) в местах ирригационных сооружений. Это естественное противотанковое препятствие", - добавил он.

Также Арестович рассказал, что оккупанты разрушают все мосты за собой, а также прокладывают понтонные мосты в "неожиданных для украинских войск местах". При этом они осуществляют минирование.

"Поэтому нету там стремительного бегства. И есть два центральных вопроса. Первый - на сколько долго они собираются удерживать. Второй - собираются ли давать они нам плотные бои и будут ли удерживать Херсон. Ответов на них пока нет", - отметил советник ОП.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас продвигаются медленно и методично, “хотя и заняли уже множество населенных пунктов”.

Напомним, сегодня, 9 ноября, стало известно, что российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

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Херсонская областьАлексей АрестовичВойна России против Украины