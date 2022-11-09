Арестович об отступлении россиян в Херсонской области: стремительного бегства нет

"Они начали отход, но, внимание, отходят меньше, чем это нужно было бы, если бы сейчас шел полноценный вывод группировки", - заявил Арестович.

По его словам, за 4 часа по Каховской дамбе прошло примерно 200 единиц техники и это "не очень много".

"Второе, они откатились по всему плацдарму, но только с первой линии обороны. Они сейчас занимают 2-3 (линию обороны - ред.) в местах ирригационных сооружений. Это естественное противотанковое препятствие", - добавил он.

Также Арестович рассказал, что оккупанты разрушают все мосты за собой, а также прокладывают понтонные мосты в "неожиданных для украинских войск местах". При этом они осуществляют минирование.

"Поэтому нету там стремительного бегства. И есть два центральных вопроса. Первый - на сколько долго они собираются удерживать. Второй - собираются ли давать они нам плотные бои и будут ли удерживать Херсон. Ответов на них пока нет", - отметил советник ОП.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас продвигаются медленно и методично, “хотя и заняли уже множество населенных пунктов”.