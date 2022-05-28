Арестович: у вуличних боях за Маріуполь вбито приблизно 6 000 окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Вони намагаються оточити. Ну от навіть якщо оточили, що далі? Треба йти у вуличні бої? Маріуполь не навчив, що вуличні бої - це 6 000 убитих приблизно, плюс-мінус. І це ж були добірні кадри - спецназ, танкові полки, морська піхота і так далі", - зазначив він.

За його словами, найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.