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Арестович: в уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов

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Киев, Суббота 28 мая 2022 21:31
Арестович: в уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные в уличных боях за Мариуполь (Донецкая область) ликвидировали примерно 6 000 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Они пытаются окружить. Ну вот даже если окружили, что дальше? Надо идти в уличные бои? Мариуполь не научил, что уличные бои - это 6 000 убитых примерно, плюс-минус. И это же были отборнейшие кадры - спецназ, танковые полки, морская пехота и так далее", - отметил он.

По его словам, ближайшие три дня покажут перспективы российского окружения в Лисичанске и Северодонецке.

Напомним, ранее сообщалось, что только бойцы "Азова" в Мариуполе ликвидировали около 2 500 военных противника и ранили еще 5 000.

Защитники Мариуполя, которые несколько месяцев воевали в полном окружении, сдались в российский плен. Сегодня лидеры Франции и Германии потребовали от президента России Владимира Путина отпустить 2 500 украинских защитников.

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