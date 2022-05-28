Арестович: в уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Они пытаются окружить. Ну вот даже если окружили, что дальше? Надо идти в уличные бои? Мариуполь не научил, что уличные бои - это 6 000 убитых примерно, плюс-минус. И это же были отборнейшие кадры - спецназ, танковые полки, морская пехота и так далее", - отметил он.

По его словам, ближайшие три дня покажут перспективы российского окружения в Лисичанске и Северодонецке.