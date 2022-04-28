Арестович про погрози Заходу: росіяни не змогли взяти за 20 днів Слов'янськ і Краматорськ
Росія погрожує заходу, однак при цьому не може закріпитися навіть на Донбасі. Третину російської авіації вже розбили в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Вони не можуть взяти Слов'янськ і Краматорськ вже 20 діб поспіль і намагаються погрожувати Заходу? Чим, авіацією? Третина вже валяється розбита на території України. Все що плаває і літає - буде знищено дуже швидко! Погана ідея погрожувати Заходу, попиваючи сік у себе в бункері", - заявив він.
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