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Арестович об угрозах Западу: россияне не смогли взять за 20 дней Славянск и Краматорск

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 23:59
Арестович об угрозах Западу: россияне не смогли взять за 20 дней Славянск и Краматорск Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Россия угрожает Западу, однако при этом не может закрепиться даже на Донбассе. Треть российской авиации уже разбили в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

“Они не могут взять Славянск и Краматорск уже 20 суток подряд и пытаются угрожать Западу? Чем, авиацией? Треть уже валяется разбитая на территории Украины. Всё что плавает и летает - будет уничтожено очень быстро! Дурная идея угрожать Западу, попивая сок у себя в бункере”, - заявил он.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Алексей Арестович
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