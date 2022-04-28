Арестович об угрозах Западу: россияне не смогли взять за 20 дней Славянск и Краматорск

Россия угрожает Западу, однако при этом не может закрепиться даже на Донбассе. Треть российской авиации уже разбили в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live" .

“Они не могут взять Славянск и Краматорск уже 20 суток подряд и пытаются угрожать Западу? Чем, авиацией? Треть уже валяется разбитая на территории Украины. Всё что плавает и летает - будет уничтожено очень быстро! Дурная идея угрожать Западу, попивая сок у себя в бункере”, - заявил он.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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