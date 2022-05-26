Арестович про ситуацію на фронті: для нас вона "ахова"

Сьогоднішня ситуація на фронті є "аховою" для української армії. Росія продовжує тиснути, оскільки українським військам не вистачає необхідної для відбиття наступу зброї.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE .

"Оскільки ми, якщо не зовсім втратили, то суттєво обмежили свої можливості по ураженню оперативних тилів російської армії, то тиск на фронті буде рости з кожним днем. А оскільки нам нема звідки поповнитись, то наші можливості боротися з цим тиском будуть знижуватися. Ситуація на фронті для нас ахова", - наголосив Арестович.

За словами представника Офісу президента, сьогодні російські окупанти б'ють по українським військам далекобійними засобами, а нам "нема чого поставити у противагу, крім мужності наших солдатів".

"Але на одній мужності далеко не заїдеш...", - резюмував Арестович, нагадавши про те, що Україна закликає союзників надати далекобійні системи MLRS.