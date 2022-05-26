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Арестович про ситуацію на фронті: для нас вона "ахова"

Фото: Олексій Арестович, радник керівника ОП (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішня ситуація на фронті є "аховою" для української армії. Росія продовжує тиснути, оскільки українським військам не вистачає необхідної для відбиття наступу зброї.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір YouTube-каналу ФЕЙГИН LIVE.

"Оскільки ми, якщо не зовсім втратили, то суттєво обмежили свої можливості по ураженню оперативних тилів російської армії, то тиск на фронті буде рости з кожним днем. А оскільки нам нема звідки поповнитись, то наші можливості боротися з цим тиском будуть знижуватися. Ситуація на фронті для нас ахова", - наголосив Арестович.

За словами представника Офісу президента, сьогодні російські окупанти б'ють по українським військам далекобійними засобами, а нам "нема чого поставити у противагу, крім мужності наших солдатів".

"Але на одній мужності далеко не заїдеш...", - резюмував Арестович, нагадавши про те, що Україна закликає союзників надати далекобійні системи MLRS.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що наступні кілька тижнів на фронті будуть дуже важкими, оскільки Росія має ще багато зброї.

Більше про те, навіщо Україні далекобійна зброя, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їхньою поставкою".

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України