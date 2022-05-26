Росія має ще багато зброї, наступні кілька тижнів будуть дуже важкими, - Данілов

У російських окупантів поки ще залишається багато зброї. Тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними", - написав Данілов.

Він зазначив, Росія змінила тактику, зосередивши війська та атакуючи території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їхні адміністративні кордони.

"Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи зі сторони РФ більше не виникала, маємо знищити "другу армію" світу, а подвиг захисників Маріуполя і "Азовсталі" увійде в історію", - написав Данілов.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський спрогнозував нелегкі найближчі тижні війни з РФ, а також назвав райони головних протистоянь із агресором.

Додамо, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, настала нова фаза війни, яка триватиме місяць-півтора, поки не прийде допомога від західних партнерів.

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