Арестович: зараз завдання ЗСУ - знищити якомога більше окупантів

Сьогоднішнім завданням українських військових на фронті є знищення якомога більшої кількості загарбників.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".
"Нам треба, щоб було знищено якомога більше росіян. А яким саме чином, наступом чи обороною, немає різниці", - пояснив представник Банкової.
За словами Арестовича, виснаження сил окупантів дозволить Збройним силами України перейти від оборони до контрнаступу.
"Зараз ми виснажуємо їх сили, щоб перейти в контрнаступ, або щонайменше, щоб росіяни не могли наступати. Ось це завдання і вирішується зараз", - зазначив він.
Нагадаємо, кількість ліквідованих з початку війни росіян вже наближається до 31 тисячі. Лише за минулу добу українські військові знищили декілька сотень окупантів.
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