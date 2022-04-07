ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія сконцентрувала свої зусилля на сході України, - Міноборони Британії

Новость на русском →
Україна, Четвер 07 квітня 2022 11:15
Росія сконцентрувала свої зусилля на сході України, - Міноборони Британії Фото: російська армія продовжує спроби наступати на Донбасі (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Розвиток наступальних операцій на сході України є основним напрямком російських збройних сил. Російська артилерія і авіація продовжують наносити удари по лінії контролю над Донбасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Незважаючи на переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу", - йдеться в повідомленні.

Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, ймовірно, спрямовані на те, щоб знизити здатність Збройних сил України поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд, відзначають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі