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ЗСУ в Київській області за два дні можуть вийти на кордон з Білоруссю, - Арестович

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Київська область, Субота 02 квітня 2022 10:01
ЗСУ в Київській області за два дні можуть вийти на кордон з Білоруссю, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України можуть взяти під контроль північ Київської області і вийти на кордон з Білоруссю протягом двох днів. У Броварському напрямку противник відступив вже в Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича на телемарафоні.

"У них була задумка залишити певні сили, щоб стримувати наші війська біля Києва і не давати перекидати їх на допомогу нашим війська в інші райони, перш за все на сході. Але і це не вийшло, тому що відступ - це складний період військових дій. Вони просто не втримали ситуацію і посипалися з урахуванням проблем з тиловим забезпеченням", - зазначив він.

За його словами, противник вийшов з Чорнобильської АЕС, а в напрямку Броварів відступив у Сумську область.

"Я думаю, що наші війська ще сьогодні-завтра пройдуть туди (на північ, - ред.) і можна буде говорити, що буде звільнена територія Київської області до білоруського кордону", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що українська армія успішно атакує російські війська, які відступають в районі Києва.

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